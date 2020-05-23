Создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантом еще одного уголовного дела. На этот раз – о распространении порнографии.

В МВД утверждают: в ведомство поступило заявление от неизвестной, которая пожаловалась на публикацию ее интимных фотографий в социальных сетях. По версии следствия, это произошло в сентябре 2018 года. Снимки, как утверждается, показывались в закрытых группах. Воронцов называется одним из подозреваемых по делу.

Это уже не первое дело против него. В начале мая создатель проекта «Омбудсмен полиции» был заключен под стражу по обвинению в вымогательстве. По версии следствия, три года назад он требовал у сотрудника полиции 300 тысяч рублей за то, чтобы не выкладывать компрометирующие фотографии в интернет, а после отказа опубликовал их. При этом интернет-издание «Открытые медиа» ранее писало, что дело против Воронцова строится на словах трех человек, а в материалах нет каких-либо переписок или звонков. Сам Воронцов свою вину отрицает и связывает свое преследование с правозащитной деятельностью.

Тем временем сегодня в Вологде прошли обыски у одного из администраторов проекта «Омбудсмен полиции» в соцсетях Игоря Худякова. Как пишет проект «ОВД-Инфо», его жене полицейские сообщили, что это связано с делом о порнографии.