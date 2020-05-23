СК возбудил дело о захвате заложников в московском банке, личность задержанного мужчины установили

Следственный комитет возбудил дело о захвате заложников в московском банке, личность задержанного мужчины установили. Отделение ранее взяли штурмом, никто не пострадал.

Мужчина требовал возможности увидеть певицу Ольгу Бузову, рассказал газете РБК источник. Но это лишь одна из версий. Согласно другой, он решился на захват банка из-за долгов по кредитам. По третьей версии, инцидент никак не связан с деньгами – собеседник агентства «Интерфакс» утверждает, что мужчина выбросил на улицу записку с текстом: «Мне не нужны деньги, мне нужна правда». Требования мужчины были непонятными и неадекватными, рассказал газете РБК представитель «Альфа-банка» со ссылкой на сотрудников. В полиции отмечают, что его мотивы пока не установлены. Известно, что зовут его Алексей Барышников, он приехал в Москву из другого региона. Мужчине до 30 лет, говорит источник РБК в правоохранительных органах. В отделение банка он пришел в форме курьера одного из сервисов доставки, объявил, что в здании взрывное устройство. В заложниках оказались несколько человек, одному из них удалось выйти в прямой эфир в социальной сети Instagram – в его трансляцию попало начало штурма. В результате спецоперации силовиков никто не пострадал, взрывное устройство оказалось муляжом.

Как сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находится в неадекватном состоянии, он будет направлен на экспертизу. По обвинениям в захвате заложников ему грозит до 15 лет заключения.