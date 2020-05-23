Аргентина допустила дефолт. Сегодня истек льготный период, в течение которого страна должна была заплатить полмилллиарда долларов в качестве процентов по внешнему долгу. Это уже девятый дефолт в истории Аргентины. Однако правительство пытается в ближайшие дни договориться с кредиторами о реструктуризации.