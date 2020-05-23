Храм Гроба Господня в Иерусалиме завтра откроется для посещений. Вынужденный перерыв из-за вспышки коронавируса составил два месяца, пишет газета Times of Israel. Одновременно находиться в храме смогут не более 50 человек. В рамках противовирусных мер, им нужно будет надеть защитную маску и соблюдать социальную дистанцию друг от друга в два метра. Кроме того, прихожанам рекомендуют не целовать святыни и не прикасаться к ним.