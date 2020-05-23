Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании. Возможность проголосовать удаленно, с помощью специальных сервисов или по почте, появится на выборах всех уровней. Закон также разрешает сбор подписей избирателей и участников референдумов с помощью портала госуслуг.