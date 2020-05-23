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16:40, 23 мая 2020

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбудили еще одно уголовное дело – о порнографии

Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» возбудили еще одно уголовное дело – о порнографии. Это сообщает ТАСС со ссылкой на московскую полицию. Поводом для возбуждения дела стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение ее интимных фотографий в соцсетях, говорится на сайте управления МВД.

По версии следствия, в сентябре 2018 года Владимир Воронцов и администратор его сетевой группы Игорь Худяков организовали публичную демонстрацию и распространение порнографических фотографий. У Худякова сегодня утром прошел обыск. В начале мая Воронцова арестовали по обвинению в вымогательстве. Он связывает свое уголовное преследование с критикой руководства МВД.



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