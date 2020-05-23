Спецназ взял штурмом отделение Альфа-банка в Москве, где неизвестный захватил заложников. Злоумышленник задержан, у него оказался при себе муляж бомбы, рассказал источник «Интерфакса». Согласно предварительной версии, мужчина в форме курьера решил захватить отделение из-за долгов по кредитам. Источник ТАСС заявил, что задержанный находится в неадекватном состоянии и его планируют направить на экспертизу.

К моменту штурма в отделении банка на Земляном валу оставался один заложник, он не пострадал. По сведениям МВД, захватчиком банка в центре Москвы оказался житель одного из регионов России.