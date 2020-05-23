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16:12, 23 мая 2020

Из-за перегруженности больниц Петербурга пациентами с коронавирусом начали умирать люди с другими диагнозами

Из-за перегруженности системы здравоохранения Петербурга пациентами с коронавирусом начали умирать люди с другими диагнозами. Так, местная жительница погибла, не дождавшись приезда скорой.

О своем разговоре с диспетчером скорой помощи петербурженка Мария Симонова успела рассказать подруге в голосовых сообщениях. Это случилось еще в прошлом месяце. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру». Как следует из аудиозаписей, диспетчер проговорила, что везти девушку некуда, все больницы переполнены. Погибшая работала удаленно, как это рекомендовано в режиме самоизоляции. Как следует из официальных документов, по данным Городской станции скорой медицинской помощи, за четыре дня зарегистрировали далеко не один звонок из квартиры погибшей, но никто не приехал. Когда дверь вскрыли, девушка оказалась мертва. Экспертиза назвала причинами смерти застойную сердечную недостаточность и хронический тубулоинстерстициальный нефрит. Чиновники сообщили журналистам, что нехватки экипажей скорой помощи именно из-за с увеличением вызовов нет. Нетрудоспособны только три сотрудника районной скорой помощи. Теперь в ситуации разбирается Следственный комитет, а в поликлинике, куда перенаправляли звонки девушки с Городской станции скорой медицинской помощи, работает врачебная комиссия. Мать погибшей намерена добиться возбуждения уголовного дела.

По последним данным федерального оперативного штаба, Петербург занимают третью строчку по числу зараженных новым коронавирусом в России.



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