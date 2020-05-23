В республике Тыва заключили контракт на поставку аппаратов ИВЛ, использование которых приостановили из-за пожаров

Минздрав республики Тыва заключил контракт на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М», использование которых приостановили из-за пожаров в больницах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок.

Между тем, как сказала «Эху» сенатор от республики Людмила Нарусова, пока нет необходимости проводить по этому поводу проверку.

Нарусова все же добавила, что настораживает тот факт, что контракт на закупку соответствующих аппаратов был заключен уже после пожаров в больницах, но призвала не нагнетать ситуацию.