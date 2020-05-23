На создателя проекта «Омбудсмен полиции» заведено еще одно уголовное дело

Владимира Воронцова, ранее арестованного по обвинению в вымогательстве, также читают причастным к незаконному изготовлению и обороту порнографицеских материалов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Воронцова арестовали на позапрошлой неделе в Москве. При этом группы проекта в социальных сетях продолжали работать. В них вели активную кампанию в его поддержку. Освободить Воронцова требовали в том числе полицейские. Сегодня с обыском также пришли к одному из администраторов паблика «Омбудсмен полиции».