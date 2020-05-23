Злоумышленник, захвативший заложников в отделении банка в центре Москвы, задержан

Эту информацию подтвердили в ГУ МВД.

На службу «02» поступило сообщение, что в отделении одного из банков на улице Земляной вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сообщил, что собирается взорвать здание. Из сумки злоумышленника торчали провода.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. С налетчиком вступили в переговоры. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, захвативший шестерых заложников мужчина выбросил на улицу записку с текстом «мне не нужны деньги, мне нужна правда.»

В результате действий спецслужб угрожавший взрывом банка мужчина был задержан. Никто из заложников не пострадал.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, у захватчика был муляж взрывного устройства.