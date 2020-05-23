Южная Америка стала новым эпицентром распространения коронавируса

Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Больше других стран в регионе пострадала Бразилия – там уже 330 тысяч инфицированных – такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По этому показателю латиноамериканская республика входит в топ стран с наибольшим числом зараженных. При этом бразильские эпидемиологи предполагают, что реальное число инфицированных в стране может быть намного выше указанного в статистике. Это связано с тем, что за помощью не всегда могут обратиться жители трущоб.