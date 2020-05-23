Южная Америка стала новым эпицентром распространения коронавируса

Об этом сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Больше других стран в регионе пострадала Бразилия – там уже 330 тысяч инфицированных – такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По этому показателю латиноамериканская республика входит в топ стран с наибольшим числом зараженных. При этом бразильские эпидемиологи предполагают, что реальное число инфицированных в стране может быть намного выше указанного в статистике. Это связано с тем, что за помощью не всегда могут обратиться жители трущоб.
2020-05-23T15:34:57+03:00
2020-05-23T15:34:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647865-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 23 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…