Ближайшие соратники Рамзана Кадырова расходятся в оценках состояния его здоровья

Ближайшие соратники Рамзана Кадырова расходятся в оценках состояния здоровья главы Чечни. Спикер регионального парламента Магомед Даудов сказал, что информация о заражении руководителя региона коронавирусом не соответствует действительности – его цитирует агентство РИА «Новости». Между тем депутат Госдумы Адам Делимханов написал в инстаграме, что люди переживают за главу Чечни и пожелал ему исцеления.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» в медицинских кругах сообщали, что Кадыров находится в Москве под медицинским наблюдением из-за подозрения на короанвирус.