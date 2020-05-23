Захватчик банка в Москве задержан

Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщает источник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам. Сначала говорилось о том, что злоумышленник захватил заложников, однако позже появилась информация, что он находится внутри один и угрожает взорвать здание. Спецназ взял здание штурмом. Пострадавших нет. Сам захватчик находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.
2020-05-23T15:15:39+03:00
2020-05-23T15:31:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:15, 23 мая 2020
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