Захватчик банка в Москве задержан

Захватчик отделения «Альфа Банка» в центре Москвы задержан. При нем обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщает источник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам. Сначала говорилось о том, что злоумышленник захватил заложников, однако позже появилась информация, что он находится внутри один и угрожает взорвать здание. Спецназ взял здание штурмом. Пострадавших нет. Сам захватчик находится в неадекватном состоянии, его направят на экспертизу.