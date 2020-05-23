Президент Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования на выборах

Теперь на выборах в органы государственной власти, местного самоуправления, в рамках регионального или местного референдума – у избирателей будет возможность голосовать по почте, а также с помощью дистанционного электронного голосования. Кроме того, закон разрешает сбор подписей с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг». Речь идет подписях, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов на выборах, а также для назначения референдума.

На всех уровнях выборов будет доступно досрочное голосование. Как поясняется в законе, опубликованном на портале правовой информации, это делается в целях защиты здоровья избирателей и создания максимального удобства для реализации гражданами своих избирательных прав. По этой же причине предусмотрена возможность голосования на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Выборы также можно будет отложить в условиях введения режима повышенной готовности или ЧС.

Все это не распространяется на всенародное голосование по поправкам в Конституцию, поскольку оно регулируется отдельным законом, пояснил агентству «Интерфакс» депутат Дмитрий Вяткин.

Путин также подписал закон, продлевающий в Москве эксперимент по электронному голосованию на всех уровнях выборов.