Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении «Альфа-Банка» в центре Москвы

Он угрожает взорвать здание.

Данные о том, кто вошел в отделение «Альфа-Банка» на улице Земляной Вал, разнятся. Источник агентства ТАСС утверждает, что злоумышленник одет в черную куртку, маску и спортивные штаны, а в руках у него – некий пакет. Однако собеседник агентства «Интерфакс» и телеграм-канал Baza передают, что неизвестный – россиянин в форменной одежде, являющийся курьером сервиса Delivery Club. На плечах у него, как утверждается, рюкзак для доставки еды. В самом сервисе, впрочем, участие своих сотрудников в инциденте пока не подтверждают, передает телеграм-канал «Подъем».

В заложники захватчик взял несколько человек – по предварительным данным, это сотрудники «Альфа-Банка» и один из посетителей. Он потребовал заблокировать основной вход, но большинство заложников смогло покинуть отделение через запасной выход. По разным данным, сейчас в здании остался только злоумышленник и один из посетителей. С ним сейчас ведут переговоры.

До конца неизвестны и мотивы захвата отделения «Альфа-Банка». По одним сведениям, преступник выбросил на улицу записку со словами «мне не нужны деньги, мне нужна правда». По другим он, напротив, попал в трудную жизненную ситуацию и требует крупную сумму средств. На место выехал специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии.

В столичном управлении МВД подтвердили захват отделения «Альфа-Банка» в центре Москвы неизвестным. По данным ведомства, злоумышленник сообщил, что здание заминировано.