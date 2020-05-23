В заложниках в банке в центре Москвы остался только один человек — источник

Злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении «Альфа банка» на Земляном валу в Москве, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



«По уточненным данным, пять сотрудников смогли покинуть отделение через запасную дверь безопасности. Однако злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка», — сказал источник.



По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве.