Захвативший заложников в банке в центре Москвы одет в форму курьера по доставке еды

Мужчина, захвативший отделение банка в центре Москвы по одной из версий работает курьером, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



«По предварительным данным, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды», — сказал источник. Он одет в форменную одежду. По данным источников информагентств, захватчик удерживает шесть человек.

Движение по Верхней Сыромятнической улице от Земляного Вала до Верхнего Суздальского переулка в Москве перекрыто в связи со спецоперацией из-за захвата заложников в отделении Альфа-банка. Об этом сообщили ТАСС в субботу в информационном центре московского транспорта.