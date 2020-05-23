Иммунитет к коронавирусу может иметь каждый восьмой житель Москвы

Это показало обследование 50 тысяч человек – данные департамента здравоохранения города приводит агентство «РИА Новости». Показатели выработки иммунитета у москвичей дадут понять не только, сколько человек уже переболели коронавирусом, но и когда можно переходить к ослаблению карантинных норм. Такое мнение высказал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. Гинцбург назвал этот этап важным и кране нужным.