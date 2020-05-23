Рестораторы попросили Роспотребнадзор разрешить открыть летние веранды

Федерация рестораторов и отельеров подготовила и направила в правительство свои предложения по поэтапному выходу из-под вирусных ограничений. Об этом пишет газета «Ведомости». Ранее федеральная служба публиковала рекомендации по организации работы общепита в условиях эпидемии, которые показались компаниям слишком жесткими.

Федерация рестораторов предлагает три этапа выхода из ограничений вместо четырех. При этом уже на втором предлагается открыть летние кафе с расстоянием между столиками в 1 метр.