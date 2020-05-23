Полиция проверят сообщения о захвате заложников в банке в центре Москвы

Один из посетителей кредитного учреждения на Земляном валу стал угрожать взрывом, потребовав при этом заблокировать двери в здание и силой удерживает внутри сотрудников, пять человек – об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники. При попытке захвата сработала тревожная сигнализация. Экстренные службы находятся на месте ЧП. Правоохранители приступили к переговорам с предполагаемым захватчиком заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По данным ТАСС, на место происшествия выехал СОБР Росгвардии.
2020-05-23T14:34:44+03:00
2020-05-23T14:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 23 мая 2020
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