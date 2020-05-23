Сенатор Нарусова считает, что преждевременно проводить проверку контрактов на поставку аппаратов ИВЛ в Туву

Минздрав республики Тыва заключил контракт на поставку аппаратов ИВЛ «Авента-М», использование которых приостановили из-за пожаров в больницах, сообщалось ранее в СМИ со ссылкой на материалы портала госзакупок. Между тем, как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сенатор от республики Людмила Нарусова, пока нет необходимости проводить по этому поводу проверку.

«Следствие пока занимается изучением причины пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Надо дождаться этих результатов. Как только будет известно, что аппараты неисправны, и что это заводской брак, тогда и можно будет об этом говорить. А пока я не вижу ни одного факта, который бы свидетельствовал о том, чтобы делать запрос», — сказала она.

Л.Нарусова все же добавила, что настораживает тот факт, что контракт на закупку соответствующих аппаратов был заключен уже после пожаров в больницах, но призвала не нагнетать ситуацию.

По данным портала госзакупок, контракт был заключен 21 мая и концерн должен будет поставить 13 аппаратов на общую сумму 24,2 млн рублей. Стоимость одного аппарата составляет 1,86 млн.

Ранее в больницах Москвы и Петербурга произошли пожары, жертвами которых стали шесть человек. Считается вероятной причиной пожара — воспламенение аппаратов ИВЛ «Авента-М», использовавшихся в больницах.