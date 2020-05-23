Полиция проверяет информацию о захвате заложников в банке в центре Москвы

Один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «В отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. При этом он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников», — сказал источник.



«Интерфакс» пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.