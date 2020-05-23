Минздрав Тывы закупил аппараты искусственной вентиляции легких, изъятые из обращения после пожаров в больницах

По контракту регион должен получить 13 аппаратов на общую сумму более 20 миллионов рублей. Росздравнадзор приостановил использование аппаратов ИВЛ после того, как это оборудование, по предварительным данным, стало причичной пожаров в больницах Москвы и Петербурга. Жертвами двух ЧП стали семь пациентов. После этого на Уральском приборостроительном заводе, выпускающем аппараты ИВЛ, сменилось руководство, а производитель заявил о массированной кампании по дискредитации. Росздравнадзор уточняет, что проверка продолжается и выводы о причинах ЧП делать рано.