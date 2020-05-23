В День конституции ФРГ канцлер Меркель в своем обращении назвала пандемию коронавируса «испытанием для демократии»

В День конституции ФРГ канцлер Ангела Меркель в своем обращении к гражданам назвала пандемию коронавируса «испытанием для демократии».

Меркель опубликовала на странице правительства ФРГ свой новый подкаст. В этой форме она постоянно обращается к гражданам. В День конституции канцлер подчеркнула, что ограничения основных прав во время пандемии даются народу тяжело. Поэтому они должны быть по возможности недолговременными. Однако глава германского правительства отметила, что меры по борьбе с коронавирусом были необходимы.

Канцлер призвала граждан ФРГ соблюдать конституционные принципы. В особенности важна первая статья основного закона, где говорится о том, что достоинство человека неприкосновенно. Меркель подчеркнула, что с этим связана и функционирующая система здравоохранения. Ее перенагрузку, к счастью, удалось предотвратить, констатировала канцлер.

Ангела Меркель отметила, что эпидемиологическая ситуация в Германии с небольшим количеством новых инфекций позволила ослабить ограничения. Однако она подчеркнула, что политики должны постоянно объяснять гражданам, почему и в каких областях происходит снятие ограничительных мер. Глава германского правительства указала также на зафиксированную в конституции цель служить сохранению мира в объединенной Европе.

Канцлер ФРГ заявила, что во время президентства Германии в Европейском совете с 1 июля будут запущены программы помощи странам Евросоюза.