Умерших в Петербурге станут накрывать прозрачным куполом в крематории во время церемонии прощания

Так же необходимо будет соблюдать дистанцию.

Администрация Петербурга опубликовала согласованные с Роспотребнадзором рекомендации, как проводить церемонию прощания в Петербурге, соблюдая требования эпидемической безопасности. Речь идет только о тех, кто согласен на кремацию. На пол зала нанесут разметку, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Участники церемонии должны носить маски и перчатки. Прямой контакт с телом умершего запрещен. Над постаментом с открытым гробом установят герметичный купол. Зал для прощания имеет отдельный вход и выход, что позволит прибывающим на церемонии не пересекаться друг с другом. Тело умершего станут подавать из изолированного технологического помещения, что тоже исключает контакт с прибывшими в крематорий. По данным администрации города, крематорий работает в штатном режиме. Для кремации тех, у кого установили COVID-19, выделен отдельно стоящий цех крематория. В данном случае церемония прощания запрещена. То же самое, если есть подозрения, что умерший был заражен. Такие тела доставляют на кладбище или в крематорий спецтранспортом. Для прощания на кладбищах купола не предусмотрены. Людей с установленным коронавирусом хоронят на двух городских кладбищах. По последним данным, там в общей сложности предали земле уже 71 человек. В то же время в Петербурге зафиксированы десятки случаев, когда по документам новую болезнь не установили, но родственникам не дали похоронить человека по своему усмотрению. Первое такое дело уже поступило в суд.

По последним данным федерального оперативного штаба, от коронавируса в Петербурге умерло 113 человек.