Правительство одобрило ряд мер по поддержке граждан и бизнеса в период эпидемии коронавируса

Кабинет министров, в частности, выделил из своего резервного фонда средства на выплаты семьям с детьми. Речь идет о 222 млрд рублей. Согласно документу, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, около 10% от этой суммы пойдет на ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет. Еще почти 200 млрд выделены тем, у кого есть дети от 3 до 16 лет. Они должны единовременно получить 10 тысяч рублей на каждого ребенка. В правительстве предполагают, что все эти выплаты затронут более 20,5 млн детей. Начать же их планируется в июне.

Помимо этого, кабинет министров одобрил выделение дотаций, которые должны компенсировать снижение налоговых поступлений в бюджеты регионов. Также правительство выделило дополнительные 12 млрд рублей на нацпроект по малому и среднему предпринимательству.

Поручения по поддержке граждан и бизнеса ранее давал президент Владимир Путин. При этом как минимум одно из них – выплаты врачам, работающим с больными коронавирусом – не выполнялись вовремя. Это привело к открытым обращениям врачей с требованием выплатить положенные средства.