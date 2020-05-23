Добыча нефти в США с марта снизилась почти на 20%

Газета Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie, пишет, что этот объем сопоставим с тем, на который добычу обязались сократить Россия и Саудовская Аравия в рамках сделки ОПЕК+.

После распада соглашения и на фоне снижения мирового спроса на сырье цены на нефть обвалились до 20-летних минимумов, а стоимость нефти марки WTI впервые в истории достигла отрицательных значений. Для стабилизации ситуации на рынке, страны участницы ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи.