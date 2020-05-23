В Совете Федерации предложили обеспечивать граждан жильем во время изоляции

Сенаторы разрабатывают законопроект, согласно которому больным людям во время пандемии будут предоставлять жилплощадь из маневренного фонда. В частности, речь идет о тех, кто прибыл из-за границы, или из населенных пунктов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Об этом агентству ТАСС сказал глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его мнению, подобный механизм позволит не перегружать больницы.

