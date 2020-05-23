В условиях эпидемии COVID-19 содержание братьев Магомедовых опасно для их здоровья — адвокат

В условиях эпидемии коронавируса содержание неопасных преступников в СИЗО опасно для их здоровья и жизни, несмотря на то, что там предпринимаются защитные меры. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат из «Падва и Партнеры» Александр Гофштейн.

«Огромная тревога, умноженная на осознание явно избыточного обращения с обвиняемыми, в любом случае не насильственного преступления, экономической направленности. При таком острейшем положении дел (распространение эпидемии коронавируса), необходимо задуматься о том, что создавшаяся ситуация, влекущая очевидный риск заражений, опасность для жизни и здоровья, мера пресечения должна быть изменена на более мягкую», — сказал он.

По словам А.Гофштейна, колонии и следственные изоляторы «не приспособлены к существованию в условиях эпидемий».

«Что касается условий, которые существуют в СИЗО и мер, которые предпринимаются, они существуют за закрытыми дверями. Существует общая точка зрения, колонии и изоляторы являются не приспособленными к существованию в условиях эпидемии. Эпидемия признана нашими внутренними государственными нормативными актами обстоятельством непреодолимой силы. Существует общий взгляд — следственный изолятор не способен объективно к существованию в этих условиях», – отметил адвокат.

А.Гофштейн выразил надежду, что ситуация с основателем группы компаний «Сумма» Зиявудином Магомедовым станет отправной точкой для пересмотра мер пресечения заключенным, чьи дела не связаны со смертью.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, арестованы по обвинению в хищениях при исполнении госконтрактов и создании организованного преступного сообщества.

По данным Общественной наблюдательной комиссии, как минимум трое заключенных в СИЗО «Лефортово» заразились коронавирусом, среди которых помимо З.Магомедова, фигуранты дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве, Дмитрий Михальченко и Андрей Каминов.