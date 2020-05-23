Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета «Вашингтон пост».Оставлять такие решение США без внимания нельзя, сказал нам член комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич также заметил, что США в последнее время активно критикует страны, которые не выполняют международные договоренности, и при этом сами, например, заявляют о выходе из соглашения об открытом небе.