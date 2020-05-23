Власти Соединенных Штатов обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания

Об этом сообщила со ссылкой на источники газета «Вашингтон пост».Оставлять такие решение США без внимания нельзя, сказал нам член комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич также заметил, что США в последнее время активно критикует страны, которые не выполняют международные договоренности, и при этом сами, например, заявляют о выходе из соглашения об открытом небе.
2020-05-23T13:11:04+03:00
2020-05-23T13:11:04+03:00
https://echo.msk.ru/news/2647787-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:11, 23 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…