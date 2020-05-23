Ближайшие соратники Рамзана Кадырова разошлись в оценках его состояния здоровья

Ранее поступали сведения о том, что глава Чечни заразился коронавирусом и был госпитализирован.

Публикации о том, что Кадырова доставили в столичную больницу с коронавирусом, в чеченском парламенте называют сплетнями. Его спикер Магомед Даудов в своем инстаграме сказал, что Кадыров здоров, а то, что пишут о его самочувствии – неправда. При этом он не уточнил, болел ли чеченский лидер коронавирусом ранее, где он сейчас находится и какая именно информация неправдивая.

Между тем советник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов в Инстаграме написал сообщение совершенно другого характера. Он указал, что за здоровье главы Чечни молится множество людей, и пожелал ему защиты «от всего плохого» и исцеления «от всякого недуга». Но и Делимханов также не указал конкретно, в каком состоянии находится руководитель региона.

В аппарате самого Рамзана Кадырова информацию о его возможной болезни никак не комментируют. На отсутствие чеченского лидера в медиапространстве, тем временем, обратили внимание сами жители республики. Как пишет интернет-издание «Кавказский узел», некоторые из них сочли заявления Даудова и Делимханова неубедительными, а также отметили, что на местном телевидении уже несколько дней Кадырова не показывают в репортажах.

О госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник, который назвал его состояние «стабильным». Между тем, по сведениям телеграм-канала Baza, Кадыров находится в столичной больнице в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких.