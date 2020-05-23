Пожар в больнице Татарстана, который унёс жизни троих человек, не был связан с аппаратом ИВЛ

Об этом сегодня объявили в региональном министерстве здравоохранения.

Палата больницы, где появился очаг возгорания, не была оснащена аппаратом искусственной вентиляции лёгких. Как рассказали агентству ТАСС в Минздраве Татарстана, в том корпусе вообще не лечили пациентов с коронавирусом.



Пожар произошел вчера в палате отделения сосудистой хирургии города Зеленодольска. В результате погибли три человека и пострадали ещё трое. Среди них есть те, кто получил ожоги средней и тяжелой степени.

Восемьдесят восемь пациентов, которые находились в здании, сейчас эвакуировали в соседний корпус. Специалисты всё еще выясняют, из-за чего произошла трагедия. По предварительным данным, пожар мог быть вызван коротким замыканием.

По факту произошедшего в Следственном Комитете Татарстана завели уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее в этом месяце пожары прошли еще в двух российских больницах в Москве и в Санкт-Петербурге. Оба случая были связаны с возгоранием аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По предварительной оценке правоохранительных органов, те аварии также произошли из-за коротких замыканий.

Испытания российских аппаратов ИВЛ не выявили сбоев в их работе. Как рассказал источник агентства ТАСС, аппараты штатно выдержали даже работу на максимальных нагрузках. При этом основной версией возгорания все равно остается короткое замыкание. Между тем Росздравнадзор уточняет, что проверка продолжается и выводы о причинах ЧП делать рано.