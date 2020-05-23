В России за прошедшие сутки выявлено почти 9,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число инфицированных в Москве – более 3 тысяч человек. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено более 335 тысяч случаев. Такие данные приводит оперативный штаб. Жертвами эпидемии стали еще 139 пациентов. Таким образом, общее число умерших приблизилось к трем тысячам четыремстам.

Каждый восьмой житель Москвы может иметь иммунитет к коронавирусу. Это показало обследование 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава столичного департамента здравоохраения Алексей Хрипун. Хрипун заметил, что это только первый этап тестирования. В дальнейшем объем тестирования планируется увеличить до 6 миллионов человек.