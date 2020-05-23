В столичном следственном изоляторе Лефортово заразились коронавирусом несколько обвиняемых

Среди них фигуранты скандальных дел.

Общественной наблюдательной комиссии намерены проверить Лефортово на наличие вспышки коронавируса. О том, что у некоторых заключенных выявили заболевание члены ОНК узнали от родственников братьев Магомедовых, основателей группы «Сумма», обвиняемых в хищениях и растрате. Один из них, Зиявудин Магомедов, заболел. Как рассказала «Эху Москвы» член столичной ОНК Ева Меркачева, в СИЗО родственников заверили, что заболевание протекает в легкой форме.

По словам Меркачевой, он сидел в одной камере с Андреем КамИновым, фигурантом дела о хищении денег при строительстве и реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огареве. Он также инфицирован. Кроме того, известно, что диагноз коронавирус поставили Дмитрию Михальченко, проходящему по тому же делу. По информации «Новой газеты», у обоих недомогание и температура, Михальченко же болеет вторую неделю. Во ФСИН информацию о вспышке коронавируса в Лефортово официально пока не подтвердили.

Ранее правозащитники призывали отпустить осужденных или обвиняемых по нетяжким преступлениям из-под стражи, поскольку в колониях и СИЗО они подвергаются дополнительному риску. Во ФСИН в середине мая подтвердили более 700 случаев заражения среди сотрудников и заключенных.

В условиях эпидемии коронавируса содержание неопасных преступников в СИЗО опасно для их здоровья, несмотря на то, что там предпринимаются защитные меры. Такое мнение «Эху Москвы» высказал адвокат из «Падва и Партнеры» Александр Гофштейн. Гофштейн выразил надежду, что ситуация с основателем группы компаний «Сумма» Зиявудином Магомедовым станет отправной точкой для пересмотра мер пресечения заключенным, чьи дела не связаны со смертью.