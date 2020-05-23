В Варшаве сегодня пройдет забастовка предпринимателей

Бизнесмены, среди прочего, требуют от властей Польши отменить ограничения, введенные из-за коронавируса.

Новую акцию протеста в Варшаве объявил предприниматель и кандидат в президенты Польши Павел Танайно. Представители бизнеса соберутся на площади Дефилад в центре города. Политик призвал участников соблюдать социальную дистанцию, равную 2 метрам. При этом полиция уже заявила, что акция все равно будет считаться незаконной из-за запрета на проведение массовых собраний.

Это не первый протест предпринимателей – около тысячи человек уже выходили в центр Варшавы 16 мая. Тогда акция переросла в стычки с полицией, и сотрудники силовых структур применили против митингующих слезоточивый газ. Всего было задержано около 400 человек. До этого также прошли несколько подобных демонстраций. Бизнесмены требуют не только активнее запускать экономику страны и ослаблять карантинные ограничения, но и настаивают на более серьезных мерах поддержки предпринимательства.

Ранее власти Польши пообещали выделить около 70 миллиардов евро на меры поддержки бизнеса.