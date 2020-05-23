Испытания российских аппаратов ИВЛ не выявили сбоев в их работе

Тесты были проведены после воспламенения оборудования, вызвавшего пожар в больницах в Москве и Петербурге. Как рассказал источник агентства ТАСС, аппараты штатно выдержали даже работу на максимальных нагрузках. При этом основной версией возгорания все равно остается короткое замыкание.

Пожары, произошедшие 9 и 12 мая унесли жизни одной пациентки в Москве и шести – в Санкт-Петербурге. После этого на Уральском приборостроительном заводе, выпускающем аппараты ИВЛ, сменилось руководство. Производитель заявил о массированной кампании по дискредитации.