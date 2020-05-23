Сенатор Клинцевичя заявил, что нельзя оставлять без внимания такие решения США, как проведение ядерного испытания

В американской администрации 15 мая обсуждали вопрос о возможности проведения первого с 1992 года ядерного испытания, сообщила газета «Washington Post», ссылаясь на информированные источники. По мнению члена комитета Совета Федераций по обороне и безопасности Франца Клинцевича оставлять такие решение США без внимания нельзя. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы обязаны на это реагировать. Это грубое нарушение всех международных договоренностей. Это не может происходить с учетом последних событий, в том числе и позиции США, которые активно занимали», — сказал он.

Ф.Клинцевич добавил, что США в последнее время активно критикует страны, которые не выполняют международные договоренности, и при этом сами, например, заявляют о выходе из соглашения об открытом небе.

«В данном случае подобные заявления, которые не факт совершенные, это мировая провокация. С ними можно только разговаривать, исходя из аргументов, что мы не согласны, на это не пойдем, и если что-то не так, ответим». – заключил он.