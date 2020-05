Госдепартамент США объявил грант за «разоблачение российской дезинформации» в области здравоохранения

Его сумма составляет 250 тысяч долларов.

Грант в американском внешнеполитическом ведомстве намерены выдавать на подготовку докладов, посвященных не только российским, но и советским кампаниям по дезинформации в медицине. Как поясняют в ведомстве, на четверть миллиона долларов могут рассчитывать организации, которые уже имеют опыт, как утверждается, «в противодействии российской дезинформации», Конкурс пройдет только в один этап.

На грант Госдепартамента уже отреагировали в российском посольстве в США. Там считают, что за этим стоят некие «влиятельные русофобские силы» в Вашингтоне, и раскритиковали американских дипломатов «за поиск внешнего врага». 250 тысяч долларов в посольстве предложили направить на лечение больных коронавирусом.

Газеты The New York Times и Financial Times ранее утверждали, что официальные данные о смертности от коронавируса в России занижены. В МИДе на это потребовали от изданий опровержения.