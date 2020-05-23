СМИ: В следственном изоляторе «Лефортово» коронавирусом заразились фигуранты нескольких громких дел

В следственном изоляторе «Лефортово» коронавирусом заразились фигуранты нескольких громких дел, — пишут агентства РБК и ТАСС. Правозащитники намерены проверить эту информацию.

Тесты на коронавирус выявили новую болезнь сразу у нескольких известных заключенных СИЗО на востоке Москвы. Одним из них стал совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, рассказала агентству РБК его адвокат Виктория Цилюрик. Она добавила, что также заболел и сокамерник миллиардера, но имени его не назвала.

Зиявудина Магомедова вместе с его братом Магомедом арестовали два года назад по делу мошенничестве в особо крупном размере.

Еще, как пишет ТАСС, коронавирус нашли у предпринимателей Дмитрия Михальченко и Андрея Каминова, которые содержатся в «Лефортово» в связи с такими же обвинениями. В каком состоянии находятся заключённые, источник агентства не уточнил. Каминова и Михальченко арестовали еще весной 2017 года.

Ситуацией в «Лефортово» тем временем заинтересовались в столичной ОНК. Член комиссии Ева Меркачева сказала «Эху Москвы», что там намерены проверить обстановку в СИЗО в ближайшие несколько дней. Она также выразила опасения, что в сложившихся обстоятельствах правозащитников внутрь могут просто не пустить.

Официально в Федеральной службе исполнения наказаний эту информацию еще не подтверждали.