В России за сутки выявили почти 9,5 тысяч случаев заражения коронавирусом

При этом по общему числу заболевших страну в ближайшие дни может обогнать Бразилия, вытеснив ее со второй строчки.

Восьмой день подряд в России регистрируют менее 10 тысяч новых инфицированных в 84 регионах. Более 40% из них не демонстрируют никаких симптомов коронавируса. Как отмечают в оперативном штабе, темп прироста заболевших стабильный. В Москве, где самая напряженная эпидемиологическая ситуация, более 3 тысяч новых инфицированных. При этом в столичном департаменте здравоохранения отмечают, что ситуация в целом позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Там также сообщили, что переболевшие москвичи повторно не заболевали – не зафиксировано ни одного такого случая. За последние сутки в стране скончались от коронавируса 139 человек. Число выздоровевших сейчас превышает 107 тысяч человек – это почти треть от всех выявленных людей с вирусом. За все время эпидемии, по официальным данным, заразились почти 336 тысяч человек. Россия по-прежнему занимает второе место в мире после США по числу выявленных случаев, но уже завтра ее может обойти Бразилия, где каждый день регистрируют в два раза больше заболевших.

В московском департаменте здравоохранения отмечают, что результаты массовых тестов на антитела показали, что иммунитет к коронавирусу есть у каждого восьмого жителя Москвы, сдавшего анализ.