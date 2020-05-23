Число жертв при пожаре в больнице Татарстана выросло до трех

Два пациента погибли на месте происшествия, еще один скончался позже от отравления угарным газом. По данным агентства ТАСС, причиной ЧП называют короткое замыкание. По словам очевидцев, сначала возникли проблемы с освещением, а потом из палаты на первом этаже пошел черный дым.

Ранее в этом месяце пожары стали причиной гибели пациентов в московской и петербургской больнице, где лечили граждан с коронавирусом. Предварительно, источником возгорания стали аппараты ИВЛ. Власти Татарстана утверждают, что сегодняшнее возгорание в больнице не связано с этим оборудованием.