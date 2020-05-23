К администратору проекта «Обмудсмен полиции» пришли с обыском

Об этом говорится в его телеграм-канале. Другие подробности не сообщаются. На позапрошлой неделе в Москве арестовали основателя паблика Владимира Воронцова. Его обвиняют в вымогательстве. При этом группы проекта в социальных сетях продолжали работать. В них вели активную кампанию в поддержку Воронцова. Освободить его требовали в том числе полицейские.

Следствие считает, что Воронцов вымогла 300 тысяч рублей у сотрудника МВД, грозя опубликовать личные фотографии. Как пишет сайт «Медиазона», обвинение строится на показаниях трех человек. Переписок и звонков в материалах дела нет.