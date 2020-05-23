Демократы в Конгрессе США потребовали от президента обосновать отправку аппаратов ИВЛ в Россию

В письме, на которое ссылается агентство Блумберг, высказывается предположение, что глава Белого дома может делать это в качестве подарков или услуг, которые могут служить его политическим или личным интересам, без какого-либо стратегического обоснования. По мнению законодателей, США и сами нуждаются в этом медицинском оборудовании.

Ранее Вашингтон обещал передать Москве 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Первая партия была доставлена на этой неделе. Ранее Россия отправляла аппараты ИВЛ в США, но там утверждали, что не стали их использовать.