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11:03, 23 мая 2020

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов отрицает, что Рамзан Кадыров болен коронавирусом

Ранее появилась официально неподтвержденная информация о том, что главу республики доставили в Москву на лечение. Люди из ближайшего окружения Кадырова публично желают ему здоровья.

«Глава республики Рамзан Ахматович здоров, то, что пишут, — неправда», — заявил в своем Instagram спикер республиканского парламента Магомед Даудов, которого называют ближайшим соратником Кадырова. Он подчеркнул, что повода для беспокойства нет. Помощник главы Чечни, директор телеканала «Грозный» Ахмед Дудаев после появления слухов говорил, что Кадыров лично контролирует работу оперштаба по коронавирусу. Как пишет издание «Кавказский узел», жители Чечни в соцсетях отмечали, что этим заявлением Дудаев не подтвердил, но и не опроверг информацию о госпитализации Кадырова.

В то же время Адам Делимханов, двоюродный брат и соратник Кадырова, на своей странице в Instagram, написал, что он и бесчисленное количество людей, в том числе президенты разных государств, искренне волнуются и переживают за главу республики и желают исцелиться от всякого недуга. Информация о том, что Кадыров в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких, появилась в телеграм-каналах, информагентства со ссылкой на источники писали, что его доставили в столицу.

По данным оперативного штаба, всего в Чечне зарегистрировали более тысячи зараженных коронавирусом



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