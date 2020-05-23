Фигуранты ряда громких дел заразились коронавирусом в СИЗО «Лефортово»

Об этом «Эху Москвы» рассказала член московской ОНК Ева Меркачева. По ее словам, это стало известно после того, как родственникам заключенных пришли положительные результаты на Covid-19.

«К нам обратились родственники братьев Магомедовых (совладельцы группы «Сумма») и сообщили, что один из них заболел, у него подтвержденный коронавирус, сами они узнали об этом вчера. В «Лефортово» их заверили, что у него заболевание проходит в легкой форме. Однако, что такое легкая форма не пояснили, и сообщили, что пока КТ делать не будут», — рассказала Е.Меркачева.

Также стало известно, добавила она, что с одним из братьев Магомедовых в одной камере находился Андрей Каминов (фигурант дела о хищении бюджетных средств , выделенных на строительство и реконструкцию объектов в резиденции президента РФ в Ново-Огареве – ЭМ), у которого тоже обнаружили COVID-19.

«По нашим данным, минимум 3 человека в СИЗО больны. Помимо А.Каминова, также заражен и миллиардер Дмитрий Михальченко. Всех, кто заболел, изолировали, по крайней мере, Магомедова точно», — отметила она.

По словам Е.Меркачевой, пока неизвестно, будет ли администрация СИЗО закрывать изолятор на карантин. «Непонятно, как администрация СИЗО будет себя вести, наверное, она должна принять решение о закрытии СИЗО на карантин, и не принимать новых заключенных», — сказала она.

Меркачева добавила, что в ближайшее время она и ее коллеги из ОНК хотят проверить ситуацию в Лефортово, однако есть трудности с тем, смогут ли они туда попасть в свете вспышки инфекции.