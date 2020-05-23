Минздрав Пакистана подтвердил информацию о 97 погибших в авиакатастрофе в Карачи

При крушении самолета в жилом районе в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили, сообщили в субботу западные и местные СМИ со ссылкой на заявление органов здравоохранения и властей страны.



По информации департамента здравоохранения провинции Синд, к настоящему моменту обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа, установлены личности 19 человек, передает Интерфакс.



Самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший рейсом из Лахора в Карачи, разбился накануне в густонаселенном районе города незадолго до предполагаемой посадки.