За последние сутки в России выявлено 9434 новых случая коронавируса в 84 регионах, — сообщили в оперштабе. Из них 42% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8111 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 335 882 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3388 летальных исходов, выздоровели 107 936 человек.

Как отмечается, уже больше недели в стране ежедневно выявляют не более 10 тысяч новых зараженных. При этом коэффициент распространения коронавируса, которой показывает, сколько человек успевает заразить один инфицированный до его изоляции, в среднем по стране немного вырос.