Один из крупнейших сервисов аренды автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве

Как говорится в заявлении самой компании, ее состояние ухудшилось на фоне пандемии. Из-за коронавируса резко снизился спрос на аренду машин и, как следствие, выручка. Hertz предприняла срочные меры для того, чтобы снизить расходы и сохранить ликвидность, однако неопределенность, в которой находится рынок, а также отсутствие четкого понимания сроков восстановления доходов, привели к банкротству.