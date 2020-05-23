Каждый восьмой житель Москвы может иметь иммунитет к коронавирусу

Это показало обследование 50 тысяч человек – данные департамента здравоохранения города приводит агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу департамента. «Предварительно можно сказать, что из более 50 тысяч обследованных у 12,5% жителей Москвы выявлены антитела — иммуноглобулин G. Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусу», — сказал Алексей Хрипун.

Людей с выявленными антителами к коронавирусу не будут подвергать ограничениям по передвижению. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. В свою очередь, в Росздравнадзоре сообщили, что наличие антител к коронавирусу может означать иммунитет не к данному штамму, а к другим, выявленным ранее.